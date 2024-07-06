За Масуда Пезешкіана проголосували понад 16 млн виборців

В Ірані у другому турі президентських виборів більшість голосів набрав 69-річний ліберал-реформатор Масуд Пезешкіан. Таким чином політик став дев’ятим президентом Ірану. Про це у суботу, 6 липня, повідомила агенція новин Ісламської республіки IRNA.

Як повідомив представник виборчої комісії Ірану Мохсена Есламі, загальна кількість голосів, отриманих від усіх виборчих дільниць усередині та за межами країни, становить 30 530 157. Реформатор Масуд Пезешкіан за підсумком голосування набрав 16 384 403 голоси, тоді як за його опонента Саїда Джалілі проголосували 13 538 виборців.

Зазначимо, що Масуд Пезешкіан був єдиним кандидатом-реформатором на цих президентських виборах. Тоді як його опонент Саїд Джалілі є прихильником жорсткої антизахідної лінії.

Що відомо про Масуда Пезешкіана

Кардіохірург та політик Масуд Пезешкіан народився 1954 року. У 2001-2005 роках обіймав посаду міністра охорони здоров'я та медичної освіти. З 2016 до 2020 рік був першим заступником спікера парламенту. Масуд Пезешкіан вже висувався у президенти у 2013 та 2021 роках. Політик підтримує переговори із Заходом та хоче налагодити відносини між Тегераном і Вашингтоном. Одна із передвиборчих обіцянок Масуда Пезешкіана – робота його адміністрації над зняттям західних санкцій та відновлення економіки Ірану.

Нагадаємо, у першому виборів жоден із кандидатів не зміг подолати необхідний для перемоги поріг 50% голосі, тому в країни призначили другий тур президентських виборів.

Як інформував ZAXID.NET, дострокові президентські вибори в Ірані призначили після загибелі в авіакатастрофі Ібрагіма Раїсі. 19 травня гелікоптер, на борту якого перебував 63-річний президент Ірану розбився дорогою з Азербайджану.