Один з фаворитів чемпіонату Європи – збірна Англії

У суботу, 6 липня, на Євро-2024 відбудуться ще два чвертьфінали, які визначать останніх півфіналістів турніру. Вже традиційно матчі пройдуть у двох часових слотах – о 19:00 та 22:00.

Першими на поле у Дюссельдорфі вийдуть Англія та Швейцарія. Англійці, яких досі вважають одними з претендентів на золото першості, ніяк не можуть розігратись. Скромна хода груповим етапом з єдиною перемогою і надважкий прохід Словаччини в 1/8 фіналу принесли чимало критики на голови команди Гарета Саутгейта. Від англійців досі чекають феєрії, і цілком можливо, що у матчі зі швейцарцями це станеться. Тим паче, що ця гра стане для Гарета Саутгейта ювілейною 100-ю на чолі збірної – він лише третій тренер, якому підкорилась ця престижна позначка.

Своєю чергою Швейцарців вважають «темною конячкою», яка вже створила сенсацію на турнірі, вибивши у попередньому раунді чинних чемпіонів Європи – Італію. Однак на стадії 1/4 фіналу Швейцарія програвала всі чотири попередні турніри – це найбільша кількість разів, коли будь-яка європейська команда доходила до фінальної вісімки, не пройшовши далі.

Саме тому надійний букмекер FAVBET фаворитом протистояння вважає англійців, які в останніх 24 зустрічах програли швейцарцям лише раз. На перемогу підопічних Саутгейта дають 2,30, тоді як на їхнього суперника – 4,00. Нічию котирують у 3,05. Вже традиційно для збірної Англії на цьому турнірі експерти не вірять у велику кількість голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,71, тоді як тотал менше 2,5 – 1,51. Серед тих, хто може поповнити свій гольовий доробок – Гаррі Кейн (2,75) у англійців та Брель Емболо (4,50) у швейцарців.

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О 22:00 у Берліні Нідерланди прийматимуть Туреччину. Підопічні Рональда Кумана непереконливо вийшли з групи, посівши третю сходинку, але в 1/8 розбили Румунію з рахунком 3:0. Туреччина у плейоф ефектно дотисла Австрію і є другою командою після Іспанії (серед тих, що залишились на турнірі), яка найчастіше забиває.

Експерти з FAVBET впевнені у перемозі Нідерландів (1,64). Звитяга Туреччини оцінюється у 6,20, а нічия – у 4,15. У матчі чекають багато голів: тотал 2,5 більше становить 1,85, а тотал менше 2,5 – 2,12. Найбільші шанси забити у нідерландців мають Мемфіс Депай (2,40) та Коді Гакпо (2,70), а у турків – Кенан Їлдіз (5,00) та Арда Гюлер (6,00).

Розклад матчів 6 липня:

19:00. Англія – Швейцарія

22:00. Нідерланди – Туреччина

Де дивитися матчі Євро-2024

Матчі транслюватимуться на медіасервісі Megogo для користувачів з підпискою «Максимальна» та «Спорт», а поєдинок між Нідерландами та Туреччиною буде у вільному доступі на місцевих телеканалах «Суспільного» (в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV).