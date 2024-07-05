Після двох автопригод чужа машина згоріла

Працівник автосервісу взяв без дозволу машину клієнта Mercedes-Benz, скоїв на ній дві аварії у Львові, втік з місць пригоди, після чого автомобіль загорівся. Коли поліцейські встановили водія, виявилося, що він нетверезий і без водійських прав. Про його пригоди розповіли у патрульній поліції Львова.

Повідомлення у поліцію надійшло пізно ввечері 4 липня. 35-річний працівник СТО взяв без дозволу Mercedes-Benz і скоїв на ньому зіткнення із Škoda Octavia на вулиці Зеленій. Після цього на Луганській вдарив ззаду Audi, не зупинився і поїхав далі.

«Під час оформлення матеріалів до патрульних підійшов чоловік, який повідомив, що він є роботодавцем винуватця ДТП. Останній взяв автівку із автосервісу без його відома. Зв’язавшись із працівником, він повідомив, що автомобіль Mercedes-Benz загорівся», – розповіли у патрульній поліції Львова.

Рятувальники прозвітували, що їх викликали на вул. Луганську о 22:12. На момент їхнього приїзду автомобіль повністю охопило вогнем.

Патрульні розшукали 35-річного водія, у нього виявили ознаки сп’яніння. Перевірка це підтвердила – драгер показав 1,51 проміле алкоголю. Проте водій запевнив, що вживав алкоголь після скоєння ДТП. Також виявилося, що він взагалі не має водійських прав.

На винуватця патрульні винесли низку адмінматеріалів:

постанову за керування транспортним засобом без прав (ч. 2 ст. 126);

протокол за вживання алкоголю після ДТП і до перевірки уповноваженою особою (ч. 4 ст. 130);

два протоколи за порушення ПДР, що призвело до ДТП (ст. 124);

два протоколи за залишення місця ДТП (ст. 122-4).

Справу щодо викрадення чужої машини розслідуватимуть слідчі.