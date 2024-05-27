Вночі 27 травня у Львові на території паркувального майданчика викрали машину, яка належала охоронцю. Виїхати за межу шлагбауму викрадач не зміг і втік з паркінгу. Коли порушника затримала поліція, виявилося, що він нетверезий і не має водійнських прав.

Як повідомили у патрульній поліції Львова, чоловік потрапив на територію паркувального майданчика, перелізши через паркан. Він сів у припаркований автомобіль ВАЗ, який належить охоронцю та почав їздити по території.

«Громадянин під’їхав до шлагбаума та підійшов до посту, після чого вгледів охоронця та втік», – повідомили у поліції.

Патрульні оперативно розшукали чоловіка, він переховувався неподалік. У 19-річного громадянина виявили ознаки алкогольного сп’яніння – 1,29 проміле. Також він ніколи не отримував посвідчення водія.

На порушника винесли постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та протокол за ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп’яніння). На місце події викликали слідчо-оперативну групу.