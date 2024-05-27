П'яний водій Renault Logan вчинив ДТП на тротуарі

У неділю, 26 травня, у місті Золочів на Львівщині п’яний водій легковика Renault Logan злетів з дороги на тротуар, збив пішохідку та врізався в дерево. Постраждалу з травмами госпіталізували.

За даними поліції Львівщини, аварія сталася близько 12:00 на вул. Львівській у Золочеві. 56-річний водій автомобіля Renault Logan, житель Золочева, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та здійснив наїзд на 49-річну пішохідку, місцеву мешканку.

Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні. Поліцейські з’ясували, що водій автомобіля керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння (ч.1 ст.286-1 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від трьох до п’яти років.