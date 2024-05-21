Автомобіль на швидкості злетів з траси та врізався в дерево

У понеділок увечері, 20 травня, біля Дрогобича 38-річний водій Mercedes на швидкості злетів з траси та врізався в дерево. У результаті загинув 37-річний пасажир легковика. Поліція затримала винуватця аварії.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 22:30 на дорозі у межах села Довге Меденицької громади. 38-річний водій автомобіля Mercedes, житель Дрогобича, не впорався з керуванням – автомобіль виїхав на узбіччя та зіткнувся з деревом. Унаслідок ДТП 37-річний пасажир, також житель райцентру, отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Поліцейські встановили, що водій керував транспортним засобом у стані сп’яніння.

У ДТП загинув пасажир легковика

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують в стані сп’яніння (ч.3 ст.286-1 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. Водія затримала поліція, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.