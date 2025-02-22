ДТП трапилась 26 травня 2024 року в Золочеві на вул. Львівській

Золочівський районний суд Львівської області виніс вирок водієві Олегу Філіпчуку, який пʼяним за кермом легковика збив пішохідку на тротуарі в Золочеві. Суд призначив йому рік позбавлення волі.

ДТП трапилась 26 травня 2024 року. 56-річний водій Dacia Logan Олег Філіпчук їхав по вул. Львівській у Золочеві. Під час руху він виїхав на зупинку, потім на тротуар, де наїхав на 49-річну пішохідку, місцеву мешканку. Внаслідок ДТП вона отримала тяжкі травми.

Поліцейські, які приїхали на місце ДТП, зʼясували, що Олег Філіпчук за кермом був нетверезим. У суді він визнав свою провину, а постраждала пішохідка повідомила, що він сплатив їй моральну і матеріальну шкоди.

Враховуючи обставини справи, суддя Марія Бакаїм визнала Олега Філіпчука винним за ч. 1 ст. 286 ККУ та призначила йому рік позбавлення волі. Крім цього, суд на три роки вилучив у нього водійське посвідчення. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.