Водій на смерть збив п’яного пішохода на неосвітленій ділянці дороги

На Львівщині поліція закрила кримінальну справу щодо 22-річного водія, який на смерть збив п’яного пішохода на неосвітленій ділянці дороги. У діях водія не виявили порушення ПДР. Однак суд зобов’язав його виплатити 300 тис. грн дружині та дітям загиблого.

Як вказано у рішенні Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області, яке оприлюднили у лютому 2025 року, аварія сталась 8 березня 2024 року у межах селища Добротвір на Львівщині. На той час 21-річний водій Kia K5 збив 36-річного чоловіка на неосвітленій ділянці дороги. Водій та його пасажирка розповіли, що не бачили чоловіка на дорозі, тому й не змогли уникнути наїзду. У матеріалах справи вказано, що пішохід був п’яний – 2,62 проміле. Поліція порушувала кримінальну справу за фактом смертельної ДТП, яку згодом закрили, бо у діях водія не виявили ознак кримінального правопорушення.

Поліція порушувала кримінальну справу за фактом смертельної ДТП, яку згодом закрили

Дружина загиблого пішохода подала до суду позов у своїх інтересах, а також двох неповнолітніх дітей. Вона розповіла, що її чоловік був військовим та з початку повномасштабної війни добровільно пішов на службу, сама вона зараз не працює через хворобу. Загалом вона подала позов на 600 тис. грн.

Цю справу розглядав суддя Тарас Котормус, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він встановив, що страхова компанія виплатила позивачці 92 тис. грн, ще 40 тис. грн їй виплатила матір водія. Адвокат позивачки наголосив, що авто є джерелом підвищеної небезпеки, а тому водій має відшкодувати завдану шкоду, якщо не доведе, що ДТП сталась через умисел потерпілого.

«Під умислом потерпілого необхідно розуміти, зокрема, таку його протиправну поведінку, коли потерпілий не лише передбачає, але і бажає або свідомо допускає настання шкідливого результату (наприклад, суїцид)», – вказано у рішенні суду.

Суддя встановив, що пішохід допустив «грубу необережність», оскільки йшов неосвітленою дорогою у стані сильного сп’яніння, а тому розмір цивільного позову підлягає зменшенню. Тарас Котормус зобов’язав водія виплатити по 100 тис. грн моральної компенсації дружині та дітям загиблого пішохода. Рішення ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують Укрзалізницю, як джерело підвищеної небезпеки, платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET