Місце смертельної ДТП 8 березня у Добротворі

У селищі Добротвір Червоноградського району 8 березня, приблизно о 19:35, 21-річний водій автомобіля КІА наїхав на 36-річного пішохода. У прес-службі поліції Львівської області розповіли, що потерпілий виявився місцевим мешканцем. Від отриманих травм чоловік помер дорогою до лікарні.

«Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України», – повідомили у прес-службі поліції.

Автомобіль, який збив пішохода у Добротворі (Фото поліції)

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії. Водієві загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.