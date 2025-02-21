Пішохід загинув на місці аварії

У п’ятницю вранці, 21 лютого, на вул. Шевченка у мікрорайоні Рясне у Львові водій автомобіля Peugeot 3008 збив на смерть пішохода, який переходив дорогу за межами пішохідного переходу.

ДТП сталася близько 8:20 ранку на вул. Шевченка, 358а. За попередньою інформацією поліції Львівщини та очевидців, пішохід перебігав дорогу за межами пішохідного переходу поблизу зупинки громадського транспорту та потрапив під колеса авто.

У Львівському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що внаслідок ДТП 58-річний чоловік отримав важкі травми і загинув на місці. Обставини аварії з’ясовує поліція.