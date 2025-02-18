Пенсіонерку збили два автомобілі, від отриманих травм пішохідка загинула

Ввечері понеділка, 17 лютого, на Львівщині сталась смертельна ДТП. Пенсіонерку збили два автомобілі, від отриманих травм пішохідка загинула. Про це повідомили у поліції.

Як вказано у повідомленні, аварія трапилась 17 лютого близько 18:40 на автодорозі Львів-Луцьк у селі Вислобоки, що неподалік Львова. Як попередньо встановили правоохоронці, водій авто Audi A4, 49-річний житель Львівщини, збив 77-річну мешканку Львівського району. Після цього літню жінку відкинуло на зустрічну смугу, де на неї наїхав автомобіль Opel Vivaro під керуванням 29-річного жителя Львівського району. Від отриманих внаслідок ДТП травм пенсіонерка загинула на місці події.

За даними департаменту цивільного захисту ЛОВА, жінку збило авто, коли вона переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.