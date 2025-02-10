Кросовер Honda втратив керованість, виїхав на зустрічну смугу, а в подальшому – на тротуар, де наїхав на пішохідку

У понеділок, 10 лютого, у Рівному кросовер на смерть збив жінку на тротуарі. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблої, за цим фактом порушили кримінальну справу.

Як вказано у повідомленні поліції, аварія сталась 10 лютого близько 09:30 на вулиці Захисників Маріуполя у Рівному. Слідчий встановив, що водій автомобіля Kia Sportage, 53-річний рівнянин, виїжджаючи з прилеглої території, не надав переваги у русі та зіткнувся з кросовером Honda CR-V, під керуванням 37-річної жительки обласного центру.

Кросовер Honda втратив керованість, виїхав на зустрічну смугу, а в подальшому – на тротуар, де наїхав на пішохідку. Після цього авто врізалося у дерево. Унаслідок ДТП жінку із тяжкими травмами госпіталізували до лікарні. Попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати її життя не вдалося. Крім того, травмувалася і 37-річна водійка: її після надання допомоги медики відпустили.

Попередньо обоє водіїв були тверезі. За фактом смертельної ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України.