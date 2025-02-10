Луцький міськрайонний суд Волинської області виніс вирок водію легковика, який на смерть збив жінку на пішохідному переході на околиці Луцька. Волинянин виплатив родичам загиблої моральну та матеріальну шкоду та уник покарання у суді: йому призначили умовний термін та не позбавили права керувати транспортними засобами.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, аварія сталась 1 липня 2024 року на вул. Володимирській у Луцьку біля виїзду з міста. Житель Волині Іван Хомич керував авто Daewoo Lanos, перевищив допустиму швидкість, був неуважним та збив жінку на нерегульованому пішохідному переході. Від отриманих травм пішохідка померла.

Обвинувачений у суді визнав свою провину та розповів, що виплатив родичам загиблої моральну та матеріальну шкоду. Родичі загиблої повідомили суд, що не мають до обвинуваченого претензії та просили суворо його не карати. Прокурор також просив призначити водію умовне покарання без позбавлення водійських прав.

Цю справу розглянув суддя Вячеслав Покидюк, який дослідив усі матеріали та позиції сторін. Водія легковика визнали винним у вчинення смертельної ДТП, призначивши 3 роки тюрми зі звільненням від відбування покарання із дворічним іспитовим терміном. Винуватця не позбавляли водійських прав. Вирок ще можна оскаржити.