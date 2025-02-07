ДТП трапилася біля автовокзалу, що на вул. Стрийській,109

У п’ятницю, 7 лютого, у Львові тролейбус на зупинці громадського транспорту збив пішохідку. Трапилося це біля автовокзалу, що на вул. Стрийській,109. Жінка внаслідок отриманих травм померла. Інформацію ZAXID.NET підтвердили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Аварія сталася близько 14:12. За попередньою інформацією департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР, 74-річна пасажирка виходила з тролейбуса №23, після чого потрапила під колеса.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що під час госпіталізації на території лікарні святого Луки в жінки сталася раптова зупинка кровообігу та серцевої діяльності. Понад годину проводили реанімаційні заходи, однак вони виявилися безуспішні. Жінка внаслідок ДТП померла в автомобілі швидкої.

На місці події працюють правоохоронці та представники служби безпеки руху ЛКП «Львівелектротранс».