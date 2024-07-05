Володимир Зеленський розповів про нові рішення для підтримки населення та бізнесу на тлі дефіциту електроенергії

Володимир Зеленський взяв участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад України. За словами президента України, урядовці та представники центральної влади готують рішення щодо підтримки українців на тлі дефіциту електроенергії в Україні. Про це Володимир Зеленський розповів під час щоденного вечірнього відеозвернення у п’ятницю, 5 липня.

«Взяв сьогодні участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад України. Були й урядовці, представники різних органів центральної влади. І найближчим часом вони мають детально представити суспільству всі пропозиції щодо того, як підтримати людей, наші громади, українські компанії в умовах жорстких дефіцитів електрики. Є вже зміни до законодавства, які підготовлені та будуть проголосовані. Є рішення уряду», – повідомив Володимир Зеленський.

Крім того, за словами президента, для українців розробили нові кредитні програми. Вони будуть безвідсоткові для людей і «дешеві й лояльні» для бізнесу.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що йдеться про безвідсоткові кредити для населення на сонячні панелі та вітрові установки до 10 кВт потужності. Кредит до 480 тис. грн на 10 років без застави, під 0% річних. Також за програмою «ГрінДІМ» співвласникам житла компенсують 1 млн грн на сонячні панелі та 2 млн грн на теплові насоси. Крім того, за словами Дениса Шмигаля, у парламенті зареєстровані зміни до законодавства щодо звільнення енергообладнання від ввізного мита та ПДВ. Ці норми діятимуть для громадян і для бізнесу до початку 2026 року.

Для малого та середнього бізнесу передбачені кредити «5-7-9» на встановлення газових електрогенераційних установок. Бізнес матиме можливість отримати у кредит до 150 млн грн строком до 10 років під 5-9% з кредитними «канікулами» 6-12 місяців. На прифронтових територіях обіцяють ще більш пільгові умови.

Комплекс цих заходів почне діяти не пізніше 25 липня.

Також Володимир Зеленський запевнив, що наразі влада зосереджена на перемовинах з європейськими партнерами, щоб збільшити обсяг імпорту електрики. Президент також наголосив, що в Україні триває робота щодо відновлення енергообʼєктів.

Нагадаємо, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко прогнозує, що наприкінці липня кількості відключень електроенергії зменшиться. За його словами у 20-х числах липня з ремонту маю вивести обладнання, що виробляє електроенергію.