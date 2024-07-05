Ціна лоту під час торгів зросла у 32 рази

У п’ятницю, 5 липня, Фонд державного майна провів аукціон з продажу єдиного майнового комплекус державного підприємства «Львівський державний інститут проектування комунального будівництва «Львівдіпрокомунбуд». Аукціон відбувся на майданчику Prozorro.Продажі.

Ідеться про майно за адресами Січинського, 28 і Академіка Богомольця, 9 у Львові. За першою розташовані гаражний бокс (244,6 м2), навіс (297,5 м2), двоповерхова будівля з гаражем (334,1 м2), другий поверх якої відведений під гуртожиток. Утім, гуртожиток площею 364,1 м2 і вхід до нього не підлягають приватизації, тож переможець торгів зможе купити лише 71% майнового комплексу. За другою адресою розташована різноманітна офісна техніка, що входить до складу лоту.

Це вже третій аукціон з продажу «Львівдіпрокомунбуду». Перші два відбулися і мали переможців, але вони відмовилися підписати протоколи торгів і оплатити покупку, тож були дискваліфіковані.

Цікаво, що в обох попередніх аукціонах брала участь сім’я колишніх податківців, чия фірма була дискваліфікована під час перших торгів, а на других торгах за майно змагалась інша їхня фірма.

Цього разу стартова ціна лоту становила 505 тис. грн. На аукціоні було п’ятеро учасників. ТОВ «Зореол» запропонувало 16 млн грн і перемогло з відривом від найближчого суперника у майже 4 млн грн.

ТОВ «Зореол», за даними сервісу YouControl, зареєстроване ще в 1996 році і займається неспеціалізованою торгівлею в магазинах. Адреса реєстрації – вул. Пекарська, 11, де колись були гастроном і друкарня (до 2018 року). До 2020 року власниками фірми були Руслан і Наталія Поповичі, а тоді в записах засновницею підприємства була вказана Христина Тимчук. Додамо, що фірма «Зореол» нещодавно змагалася за майно іншого держінстиуту у Львові – на вул. Тернопільській.

Христина Тимчук також є співзасновницею низки інших підприємств разом із львівським бізнесменом, членом Комітету підприємців Львівщини Тарасом Хмеловським. Це, наприклад, ПП «Гарант успіх», ТОВ «Скнилівські роси» тощо.

Додамо, що Тарас Хмеловський займається розвитком нерухомості і будівництвом. Йому також належить ТОВ «Друкарня Якубовського», зареєстроване за тією ж адресою, що і «Зореол». Він увійшов до складу засновників фірми наприкінці 2023 року. Додамо, що ТОВ «Друкарня Якубовського» також викупило завод-банкрут «Яблуневий дар».