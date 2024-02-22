До складу лоту увійшли нерухомість, обладнання, транспорт

У четвер, 22 лютого, відбувся аукціон з продажу майна збанкрутілого ТОВ «Яблуневий дар», що раніше входив до групи T.B. Fruit львівського підприємця Тараса Барщовського, оголошеного у розшук в Польщі.

Стартова ціна лоту, що складається з основних засобів і запасів у трьох областях України, становила 39 млн 720 тис. грн. Аукціон проходив з пониженням ціни. Єдиним учасником торгів було ТОВ «Вілла Ріхтера», що зголосилось викупити майно за 3 млн 975 тис. грн.

Лот складається із 493 позицій – нежитлових будівель, котелень, обладнання, транспорту тощо, що розташовані у Городку на Львівщині, в Липовці на Вінниччині та в селі Солобківці на Хмельниччині. Ці потужності і зараз вказані на сайті групи T.B. Fruit.

Фото деяких складових лоту зі сторінки аукціону

Як інформував ZAXID.NET, у серпні 2022 Господарський суд Львівської області визнав ТОВ «Яблуневий Дар» банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. Останнім власником заводу, за даними системи YouControl, був громадянин Ліхтенштейну Рольф Зегер, а учасником – кіпрська фірма.

ТОВ «Яблуневий дар» спеціалізувалося на виробництві сокового концентрату і входило раніше у групу T.B. Fruit – одного з найбільших переробників фруктів і ягід в Україні під торговою маркою «Galicia».

У березні 2023 року головне управління поліції в польському Ряшеві оголосило засновника групи T.B. Fruit Тараса Барщовського у розшук із ордером на арешт. Його підозрювали в організації злочинного угрупування та в несплаті податків. Також у бізнесмена були борги перед польськими кредиторами.

ТОВ «Вілла Ріхтера», за даними системи YouControl, зареєстроване у листопаді 2021 року у Львові на вул. Пекарській, 11. Основний вид діяльності підприємства – купівля та продаж власного нерухомого майна, а також – організація будівництва і будівництво.

Керівницею підприємства є Мар’яна Лаба, а власником – Юрій Стеців, якому також належить ТОВ «Друкарня Якубовського» на вул. Пекарській, 11. Раніше друкарня належала Львівській облраді, але у 2019 році ТОВ «Спіраль» Юрія Стеціва приватизувало її за заниженою вартістю. Також Юрію Стеціву належать ТОВ «Галагрохолдинг», ПП «Замарстинів», ТОВ «Замарстинів 40». Низка цих фірм упродовж 2021-2024 року скуповує будівлі і землю, зокрема сільськогосподарського призначення, у Львові та у Львівській області.

Юрій Стеців також є співвласником ТОВ «Левинський естейт» із групи компаній родини Дрібнюк, що займається нерухомістю і фінансовими послугами. Андрій Дрібнюк раніше був бізнес-партнером львівського забудовника Руслана Печенка.