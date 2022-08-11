Компанія «Яблуневий дар» зареєстрована 18 років тому у місті Городок на Львівщині

Господарський суд Львівської області визнав банкрутом ТОВ «Яблуневий дар», що входив в групу компаній T.B. Fruit львівського бізнесмена Тараса Барщовського, і відкрив ліквідаційну процедуру. Відповідне рішення суд прийняв 3 серпня, повідомляє видання Finbalаnce. Ухвалу наразі не оприлюднено в реєстрі судових рішень.

Перед тим 22 червня суд вніс у реєстр кредиторських вимог до боржника у тому числі вимоги:

ЗНВКІФ «Легран» – на 7,57 млрд грн (четверта черга) як правонаступника вимог фінкомпанії «Інвестохіллс Веста»;

ТОВ «ТБ Сад» – на 1,51 млрд грн (четверта черга);

компанії СFSIT, Inc – 1,035 млрд грн (четверта черга);

компанії Cargill Financial Services International, Inc – 1,34 млрд грн (четверта черга);

Ансіл Інвестмент Кампані – 654,3 млн грн (четверта черга);

Головного управління ДПС у Львівській області – на 29,8 млн грн (з яких 4,45 млн грн – третя черга, а 25,28 млн грн – шоста черга).

Крім того, окремо до реєстру вимог кредиторів були включені вимоги ЗНВКІФ «Легран», які забезпечені заставою, на 3,83 млрд грн.

ТОВ «Яблуневий дар» спеціалізується на виробництві сокового концентрату і входив раніше у групу T.B. Fruit львівського бізнесмена Тараса Барщовського – одного з найбільших переробників фруктів і ягід в Україні під торговою маркою «Galicia». Суди у справах про банкрутство ТОВ «Яблуневий дар» тягнулися з 2019 року, також було відкрите кримінальне провадження. Юристи Т.B. Fruit називали справу замовною.