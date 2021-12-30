Польські фермери звинуватили українського підприємця у шахрайстві на переробці яблук

Низка польських садівників, які вирощують яблука, звинуватили українського бізнесмена Тараса Б. та його концерн у багатомільйонному шахрайстві. Як повідомляє польський телеканал Polsat, бізнесмен нібито закуповував у польських фермерів яблука у промислових масштабах, але не заплатив за них.

«Фірма Тараса Б. володіє сімома філіями у трьох країнах: Україні, Молдові і Польщі – в Аннаполю і у Двікозах​. Спершу переробні підприємства отримували від постачальників тисячі тонн яблук, але не розрахувались за прийнятий товар у зазначений час», – йдеться у матеріалі Polsat.

Polsat не називає прізвища українського підприємця, який начебто не повернув гроші польським садівникам, та назву його концерну. Однак профільний портал польських садівників e-sadownictwo.pl стверджує, що мова йде про Тараса Барщовського і його компанію T.B.Fruit. 50-річний бізнесмен входить до сотні найбагатших людей України, у 2021 році його статки оцінювали у 165 млн доларів.

Луціан Зембек, син одного із постраждалих фермерів, який не може отримати від українського підприємця понад 800 тис. злотих (5,4 млн грн), розповів, що станом на початок грудня господарств і фірм, які скаржаться на невиплату грошей T.B.Fruit уже є 20. Усі вони об’єднатись і найняли адвокатів для відстоювання своїх прав у суді. Свої втрати польські фермери оцінюють у 14 млн злотих (93,5 млн грн).

Одним із постраждалих у цій справі є Марцін Ґазда. Фермер мешкає у Закшуві Люблінського воєводства. На 26 гектарах фермер утримує сади, а також скуповує фрукти й овочі, які згодом здає на переробку. Один із заводів, якому здавав врожай Марцін Ґазда, був в Аннаполю.

«Це великий завод з високою пропускною здатністю, і тут можна було швидко розвантажити вантажівки. Ми домовилися з компанією, що доставимо їм товар, і вони негайно переведуть нам гроші. Завод працював 3-4 тижні. Потім нам зателефонували і повідомили, що виплати затримуються», – розповів журналістам фермер.

Після цього дзвінка Марцін Ґазда перестав постачати на завод яблука і почав чекати виплати грошей. Минуло кілька місяців, а своїх майже півмільйона злотих фермер так і не отримав.

Обурені фермери подались до суду і виграли свої справи, але рахунки фірми, яка переробляла яблука, виявились порожніми.

«У свою чергу, правління концерну перебуває за кордоном, а зазначені заводи не працюють», – йдеться у матеріалі Polsat.

«Ми всі подали до суду, бо не хочемо, щоб хтось нас ошукав. Хоч польське законодавство так сконструйоване, що не дасть людей ошукати, бо ми всі ці справи виграли, і я, наприклад, отримав 120 тис. злотих», – каже фермер Мілош Біс.

Журналісти Polsat на паркінгу заводу в Аннаполі зустріли групу людей, які, побачивши камеру, почали тікати. Виявилось, що це були працівники цього заводу. З одним із них журналісти поспілкувались.

«Ті, хто приймає рішення, які можуть надати інформацію, перебувають в Україні. Тут немає людини, яка б стала перед вашими камерами і сказала, що відбувається. Ми також чекаємо інформації заздалегідь, з України. Тому я не знаю, що буде і як це буде виглядати. Зараз завод не працює», – пояснив неназваний співробітник компанії.

Не працює такий самий завод у Двікозах. 30 листопада окружна прокуратура у Любліні почала слідство.