Головне управління поліції в Ряшеві оголосило львівського бізнесмена, власника групи компанії TB Fruit Тараса Барщовського, у розшук із ордером на арешт. Його підозрюють у організації злочинного угрупування, борги кредиторам та несплаті податків. Польська поліція оприлюднила інформацію про розшук Тараса Барщовського ще 25 березня, однак відомо про це стало тільки тепер.

Оголошення про розшук Тараса Барщовського на сайті поліції Польщі. Скріншот з сайту поліції

Судячи з оголошення про розшук на сайті поліції, Барщовського звинувачують у створення в Польщі організованого озброєного злочинного угруповання, шахрайства та привласнення майна. За інформацією Radio Zet, унаслідок дій Барщовського постраждали близько ста польських виробників.

«Звинувачення стосуються створення в Польщі організованого озброєного злочинного угруповання, шахрайства, внаслідок якого постраждали близько 100 польських виробників і постачальників фруктів, привласнення майна. Найбільша задокументована сума збитків становить 15 мільйонів злотих, але це початок справи», – сказав в інтерв’ю Wirtualna Polska речник Окружної прокуратури в Любліні Анджей Єжинскі.

Одна з компаній українського підприємця, розташована в селі Двікози, має велику заборгованість зі сплати податку на додану вартість (ПДВ). Згідно з даними за 2021 рік, він боргує польській податковій близько 7 млн злотих. Тарас Барщовський також має сплатити ще 8 млн злотих як частину штрафу, накладеного управлінням конкуренції та захисту прав споживачів за зловживання перевагою в переговорах із фермерами.

Наприкінці 2021 року низка польських садівників, які вирощують яблука, звинуватили Тараса Барщовського та його концерн у багатомільйонному шахрайстві. Вони стверджують, що бізнесмен нібито закуповував у польських фермерів яблука у промислових масштабах, але не заплатив за них. Свої втрати польські фермери оцінюють у 14 млн злотих (93,5 млн грн).

51-річний Тарас Барщовський – львівський бізнесмен, один із найбагатших підприємців області, якому належить один із найбільших переробників фруктів і ягід в Україні, що виготовляє продукцію під торговою маркою Galicia. У 2021 році видання Forbes оцінювало статки Барщовського у 105 млн доларів. У серпні 2022 року Господарський суд Львівської області визнав ТОВ «Яблуневий дар», що входив в групу компаній T.B. Fruit, банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру.