Польща оголосила в розшук львівського бізнесмена Тараса Барщовського
Власника ТОВ «Яблуневий дар» підозрюють у шахрайстві та несплаті податків
Головне управління поліції в Ряшеві оголосило львівського бізнесмена, власника групи компанії TB Fruit Тараса Барщовського, у розшук із ордером на арешт. Його підозрюють у організації злочинного угрупування, борги кредиторам та несплаті податків. Польська поліція оприлюднила інформацію про розшук Тараса Барщовського ще 25 березня, однак відомо про це стало тільки тепер.
Судячи з оголошення про розшук на сайті поліції, Барщовського звинувачують у створення в Польщі організованого озброєного злочинного угруповання, шахрайства та привласнення майна. За інформацією Radio Zet, унаслідок дій Барщовського постраждали близько ста польських виробників.
«Звинувачення стосуються створення в Польщі організованого озброєного злочинного угруповання, шахрайства, внаслідок якого постраждали близько 100 польських виробників і постачальників фруктів, привласнення майна. Найбільша задокументована сума збитків становить 15 мільйонів злотих, але це початок справи», – сказав в інтерв’ю Wirtualna Polska речник Окружної прокуратури в Любліні Анджей Єжинскі.
Одна з компаній українського підприємця, розташована в селі Двікози, має велику заборгованість зі сплати податку на додану вартість (ПДВ). Згідно з даними за 2021 рік, він боргує польській податковій близько 7 млн злотих. Тарас Барщовський також має сплатити ще 8 млн злотих як частину штрафу, накладеного управлінням конкуренції та захисту прав споживачів за зловживання перевагою в переговорах із фермерами.
Наприкінці 2021 року низка польських садівників, які вирощують яблука, звинуватили Тараса Барщовського та його концерн у багатомільйонному шахрайстві. Вони стверджують, що бізнесмен нібито закуповував у польських фермерів яблука у промислових масштабах, але не заплатив за них. Свої втрати польські фермери оцінюють у 14 млн злотих (93,5 млн грн).
51-річний Тарас Барщовський – львівський бізнесмен, один із найбагатших підприємців області, якому належить один із найбільших переробників фруктів і ягід в Україні, що виготовляє продукцію під торговою маркою Galicia. У 2021 році видання Forbes оцінювало статки Барщовського у 105 млн доларів. У серпні 2022 року Господарський суд Львівської області визнав ТОВ «Яблуневий дар», що входив в групу компаній T.B. Fruit, банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру.