За "Львівдіпрокомунбуд" змагались семеро учасників

Фонд держмайна повторно виставив на аукціон в системі Prozorro.Продажі єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський державний інститут проектування комунального будівництва «Львівдіпрокомунбуд». На ньому перемогла сім’я, фірму якої дискваліфікували під час перших торгів.

У квітні переможцем аукціону з продажу майна «Львівдіпрокомунбуду» стала міжрегіональна науково-виробнича асоціація підприємств «Авіокон-проект», що зголосилася заплатити 19 млн і 6 тис. грн (+ПДВ) за стартової ціни лота 510 тис. грн. Та переможець не підписав протокол торгів і його дискваліфікували із забороною змагатися за цей лот далі.

19 млн грн за «Львівдіпрокомунбуд» тоді запропонував «Охоронний альянс «Сворд» Мар’яни Тхір. Але цей учасник також не підписав протокол і його дискваліфікували із такою ж забороною.

ФДМУ оголосив повторний аукціон і удвічі – до 255 тис. грн – зменшив стартову ціну лоту. У торгах взяли участь семеро учасників, а перемогло ТзОВ «Львівська варта», що запропонувало 15 млн і 12 тис. грн за лот. Лише на 2 тис. грн менше за об’єкт запропонувало ТзОВ «Аурум сіті».

Директоркою «Львівської варти» є Мар’яна Тхір, яка дискваліфікована у перших торгах. Власником компанії є її чоловік Любомир Тхір. Обидвоє – колишні податківці. Жінка була оперуповноваженою фіскальної служби, а чоловік – ексзаступник начальника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області.

Журналісти писали, що одразу після звільнення з податкової Любомир Тхір заснував три компанії і вніс у їхні статутні фонди майже 4 млн грн, що не були вказані у його деклараціях.

Це вже не перший випадок на торгах ФДМУ, коли дискваліфіковані з різних причин учасники перемагають на повторних торгах зі зниженою ціною. Раніше ZAXID.NET писав, як соратник Віктора Медведчука став власником державного інституту у центрі Львова.

Про лот

За даними ФДМУ, «Львівдіпрокомунбуд» займався переважно коригуванням робочих проектів. За 2021-2023 роки підприємство отримало за це 120 тис. грн, тому в березні 2023 року майно підприємства внесли до переліку об’єктів приватизації.

Ідеться про майно за адресами Січинського, 28 і Академіка Богомольця, 9 у Львові. За першою розташовані гаражний бокс (244,6 м2), навіс (297,5 м2), двоповерхова будівля з гаражем (334,1 м2), другий поверх якої відведений під гуртожиток. Утім, гуртожиток площею 364,1 м2 і вхід до нього не підлягають приватизації, тож переможець торгів зможе купити лише 71% майнового комплексу. За другою адресою розташована різноманітна офісна техніка, що входить до складу лоту.