Будівлі площею понад 6 тис. квадратних метрів розташовані на вул. Золотій у Львові

У понеділок, 25 березня, Фонд держмайна провів повторний аукціон із продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства «Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств», що розташований на вул. Золотій, 8 у Львові. Під час торгів стартову ціну знизили удвічі від першого аукціону.

Торги відбулися повторно, оскільки за результатами першого аукціону дві пропозиції найвищої ціни були відхилені, а учасники – дискваліфіковані. Імовірно, через те, що вони пов’язані між собою. Нагадаємо, 16 січня у торгах за держмайно переміг Богдан Стасів, який запропонував за нього 200 млн грн, коли стартова ціна становила 588 тис. грн.

Хоча Богдан Стасів брав участь в аукціоні як фізична особа, він тісно пов’язаний із родиною Ростислава Будинського, компанія якого запропонувала за лот 195 млн і одну гривню – другу найвищу ціну. Так, Богдан Стасів є серед засновників підприємства «Довгомостиське», власником якого є Зеновій Будинський, батько Ростислава Будинського. Родина Будинських займається торгівлею нафтою, аграрним, а також будівельним бізнесом у Львові, в Мостиськах і Винниках.

На повторних торгах стартова ціна лоту була знижена удвічі – до 294 тис. грн. переможець торгів запропонував викупити лот за 70 млн 70 тис. грн. Цим переможцем стало ТзОВ «Мостнафта», що, за даними сервісу YouControl, належить все тому ж Зеновію Будинському.

Виставлена на торги будівля Інституту на вул. Золотій у Львові класифікується як офісні та бізнес-центри, її загальна площа становить 6112 м2, розташована вона на земельній ділянці у 0,55 га.

Якщо на минулих торгах ФДМУ міг продати лот за 32,7 тис. грн або 863 доларів за квадратний метр, то під час другого аукціону ціна знизилась майже утричі – до 11,46 тис. грн або 301 долар США за квадратний метр.

Додамо, що у ЗМІ про членів родини Будинських згадували через несплату пайового внеску в бюджет Львова і через відмову платити за сільськогосподарські втрати. Брата Ростислава Будинського Олександра згадували у ЗМІ, коли він припаркував Hummer посеред перехрестя вул. Гнатюка і Січових Стрільців.

Окрім того, голова родини – Зеновій Будинський – є засновником Мостиської районної організації Соціал-демократичної партії України (об’єднаної), засновником якої є Віктор Медведчук.

У повторному аукціону з продажу єдиного майнового комплексу державного на вул. Золотій, 8 у Львові було семеро учасників. Другу найвищу ціну за лот – 67 млн грн – запропонував Ігор Бобицький, підприємець з Волині.