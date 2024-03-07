Хто зголосився купити будівлю минулого разу досі невідомо

Три будівлі «Укрексімбанку» на площі Міцкевича у Львові повторно виставили на аукціон за збільшеною стартовою ціною. Результати попередніх торгів були скасовані.

Новий аукціон з продажу головного офісу «Укрексімбанку» у Львові має відбутися 3 травня. Загальна площа будівель «Укрексімбанку», виставлених на аукціон, становить 7108 м2. Рухоме майно лоту складається із 1904 одиниць. Стартова ціна становить 430,683 млн грн.

Як інформував ZAXID.NET, попередні торги з продажу трьох приміщень «Укрексімбанку» на площі Міцкевича, 4 у Львові відбулися 9 січня 2024 року. Участь в аукціоні взяли 10 учасників. Один із них запропонував за будівлю 412 млн грн при початковій ціні у 373 млн грн. Проте з невідомих причин результати торгів скасовані, ім’я попереднього покупця залишилось невідомим.

Додамо, що одна з виставлених на продаж споруд є пам’яткою архітектури і належить до культурної спадщини Львова. Укладення договору купівлі-продажу цього майна можливе тільки після отримання від відповідного органу охорони культурної спадщини погодження на її відчуження (продаж).

Довідково:

Раніше у будівлі на площі Міцкевича, 4 був готель «Європейський». Перший готель тут виник 1804 року. У 1826 році на замовлення Кароля Мате його перебудували під одноповерховий заїжджий двір. У 1830-ті роки готель згадують як чотириповерхову будівлю, яку в 1870-х роках перебудували в неоренесансному стилі, додавши дві вежі на піддашші. Власниками готелю була родина Альзнерів.

У 1920 році готель знову змінив власників, а у 1935 році його знову перебудували. За радянських часів – із 1949 року – тут був готель «Україна». Після 1991 року будівля занепадала.

На початку 2000-х років колишній будинок готелю почав обвалюватися. Після проведення усіх експертиз було вирішено повністю розібрати споруду разом з фундаментами і зводити новий будинок. Перебудова відбувалася з дотриманням усіх процедур, що вимагають пам’ятки архітектури: були проведені обміри та описи старої будівлі, зафіксовані усі її будівельні періоди. Зводити новий будинок вирішили у стилі третього будівельного періоду – неоренесансу. Головний фасад своїм виглядом фактично ідентичний з тим, що можна побачити на давніх фото. Та нова будівля розбудована значно більше вглиб ділянки і має вихід на вулицю Вороного. До експлуатації будинок введений у 2006 році.