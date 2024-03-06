За актив, що знаходиться на вул. Галицькій, 12 в Івано-Франківську, змагалися 12 учасників аукціону

У вівторок, 5 березня, відбувся організований регіональним відділенням Фонду держмайна України аукціон з продажу двоповерхової будівлі у центрі Івано-Франківська. За 23,1 млн грн, що більш ніж у 6 разів перевищило стартову ціну, пам’ятку архітектури площею майже 400 м2, купило підприємство «Енергозбереження ІФ».

За актив, що знаходиться на вул. Галицькій, 12 в Івано-Франківську, змагалися 12 учасників. Двоповерхову цегляну будівлю з підвалом та мезоніном продавали зі стартовою ціною 3,7 млн грн. В усіх трьох раундах аукціону переможцем стало ТОВ «Енергозбереження ІФ», яке придбало лот за 23,11 млн грн. Таким чином, квадратний метр будівлі у центрі Івано-Франківська обійшовся новому власнику у майже 59 тис. грн.

Реалізоване з аукціону приміщення, площею 391,3 м2 , є пам’яткою культурної спадщини місцевого значення. Воно обладнане централізованим теплопостачанням, водопостачанням та водовідведенням. Раніше будівля була в оренді у ТОВ «Слот-Інвест».

За даними аналітичного порталу YouControl, новий власник будівлі на Галицькій,12 – ТОВ «Енергозбереження ІФ» – засноване у серпні 2016 року Галиною Гринів. Підприємство займається нерухомістю і будівельними роботами.