Щодо підприємства Олега Бахматюка порушена справа про банкрутство

Працівники виконавчої служби на аукціоні за 40,3 млн грн. продали земельну ділянку в Яремчі, яка є частиною майна ТОВ «Станіславська торгова компанія». Землю компанії, бенефіціарним власником якої є український бізнесмен Олег Багматюк, продали в рахунок погашення заборгованості перед Національним банком.

Як повідомили у прес-службі Нацбанку 7 грудня, переможцем торгів стало ТОВ «Самарский плес», яке запропонувало за земельну ділянку, площею 2,05 га, 40 305 360 грн, що вдвічі більше за стартову ціну.

«Звернення стягнення на земельну ділянку в Яремче затягнулося майже на п’ять років через численні зловживання Станіславської торгової компанії для зупинення руху судових справ та торгів, а також спроб позбутися своїх зобов’язань втечею в банкрутство. Але всі ці спроби виявилися марними. Примусова реалізація земельної ділянки відбулася. Отримані від продажу земельної ділянки кошти спрямовані на часткове погашення кредитної заборгованості банку “Фінансова ініціатива” перед Національним банком», – зазначив начальник управління судової роботи з проблемними активами Національного банку Сергій Бойко.

ТОВ «Станіславська торгова компанія» є одним із майнових поручителів за стабілізаційними кредитами ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» перед Національним банком. Загальна заборгованість банку «Фінансова ініціатива» за всіма наданими кредитами рефінансування станом на 1 грудня 2023 року становить 7,1 млрд грн. Окрім примусового продажу земельної ділянки у Яремчі, упродовж 2018-2023 років з ТОВ «Станіславська торгова компанія» стягнули й іншу нерухомість на суму 64,8 млн грн.

За даними YouControl, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Станіславська торгова компанія» є прикарпатський мультимільйонер Олег Бахматюк. Щодо підприємства порушена справа про банкрутство.

Нагадаємо, у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка у справі про надання хабаря екс-голові ДФС Роману Насірову та його раднику.