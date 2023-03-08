САП звинувачує Олега Бахматюка у наданні 722 млн грн хабаря колишньому голові ДФС України Роману Насірову

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно арештував власника агрохолдингу «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка у справі про надання хабаря екс-голові ДФС Роману Насірову та його раднику. Про це 8 березня повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Зазначається, що 7 березня слідчий суддя ВАКС, за клопотанням детективів НАБУ, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику одного з агрохолдингів, який дав 722 млн грн хабаря колишньому голові ДФС України та його раднику.

Слідство встановило, що в 2015 -2016 роках очільник ДФС одержав від власника агрохолдингу хабар у понад 722 млн грн за відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

У САП не називають ім’я арештованого, однак, як повідомляє «Економічна правда», йдеться про заочний арешт власника агрохолдингу «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка.

Нагадаємо, 2 лютого НАБУ і САП завершили розслідування стосовно екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника, яких підозрюють у одержанні 5,5 млн доларів США та понад 21 млн євро хабаря за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу.

У жовтні 2022 року Роману Насірову, його раднику, а також Олегу Бахматюку повідомили про підозру у цій справі.

Суд обрав Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн. Згодом апеляція ВАКС залишила це рішення суду без змін.