Екс-голову ДФС можуть випустити у разі внесення застави у 523,2 млн грн

Вищий антикорупційний суд України відправив під варту з можливістю застави колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насіровау справі про отримання хабаря.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Насірова відправили під варту до 17 грудня, однак за нього можуть внести заставу у 523,2 млн грн.

«Суддя, заслухавши учасників процесу, частково задовольнила клопотання та застосувала до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 17 грудня 2022 року з альтернативою внесення 523,2 млн грн застави», – йдеться в повідомленні.

У разі внесення застави, на екс-голову ДФС буде покладено низку процесуальних обов'язків, зокрема - прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора чи суду; повідомляти прокурору, детективу або суду про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю (браслет).

В САП не називають прізвища, але зрозуміло, що це екс-голова ДФС Роман Насіров.

Працівники НАБУ затримали Насірова 2 березня 2017 року, після цього його відсторонили від посади. Насірова звинувачували в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки і службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки.

За даними слідства, у 2015-2016 роках Насіров, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам місцевих органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розтермінування податкового боргу компаніям, пов’язаних з тодішнім нардепом.

Щодо власника агрохолдингу Олега Бахматюка, то детективи НАБУ підозрюють його також у розкраданні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, який Національним банком Українинадав ПАТ «ВіЕйБі Банк». Бахматюк зараз живе не в Україні.

18 жовтня 2022 року екс-керівнику ДФС Роману Насірову оголосили підозру в хабарництві.