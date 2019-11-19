Екс-голові ДФС Роману Насірову зачитали обвинувальний акт

Прокурори за 10 хвилин оголосили обвинувачення, яке раніше читали 2 роки

СуспільствоАндрій Стець, 19 листопада6290

До теми

Екс-голові ДФС Роману Насірову зачитали обвинувальний акт

У Вищому антикорупційному суді у вівторок, 19 листопада, зачитали обвинувальний акт у справі екс-керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, якому інкримінують незаконне відстрочення сплати податків компаніям депутата-втікача Олександра Онищенка. Як повідомляє прес-служба САП, обидві сторони встигли виступити зі вступною промовою, після чого колегія суддів визначила порядок і обсяг дослідження доказів у справі.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури читали коротку версію обвинувального акту – 4 сторінки замість 774.

Як зазначає «Центр протидії корупції», прокурори встигли оголосити обвинувачення за 10 хвилин.

Обвинувачені у справі, Насіров та його екс-підлеглий Володимир Новіков, заявили, що не розуміють, у чому їх звинувачують, та не визнають провину. Водночас, вони підтвердили готовність давати покази у суді. Обидва фігуранти справи попросили суд роз’яснити суть обвинувачення. Колишній очільник ДФС пояснив, що йому «потрібно чітко розуміти, від чого захищатись».

Однак судді відповіли, що вони мають здійснювати правосуддя, а не роз'яснювати суть обвинувачення. Наводити докази та формулювати звинувачення має прокуратура, і «більше, ніж уже зроблено, суд зробити не може».

Зазначимо, що з кінця 2017 року Насірова судили в Шевченківському районному суді Києва. Сторона захисту зажадала зачитати всі 774 сторінки обвинувального акта, а засідання проходили вкрай рідко, тому судовий розгляд так і не дійшов до кінця обвинувачення.

У жовтні 2019 року справу передали до нового Антикорупційного суду, де зачитали коротку версію обвинувального акта на кілька сторінок.

Колишній глава ДФС звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки). Разом з ним судять колишнього начальника департаменту погашення зобов'язань ДФС Володимира Новікова.

За даними слідства, у 2015-2016 роках Насіров, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам місцевих органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розтермінування податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Справу Насірова відправили до Антикорупційного суду ZAXID.NET
Суд зняв із Романа Насірова відповідальність за участь в «газовій схемі» Онищенка ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
Залиште відгук