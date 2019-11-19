Екс-голові ДФС Роману Насірову зачитали обвинувальний акт

У Вищому антикорупційному суді у вівторок, 19 листопада, зачитали обвинувальний акт у справі екс-керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, якому інкримінують незаконне відстрочення сплати податків компаніям депутата-втікача Олександра Онищенка. Як повідомляє прес-служба САП, обидві сторони встигли виступити зі вступною промовою, після чого колегія суддів визначила порядок і обсяг дослідження доказів у справі.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури читали коротку версію обвинувального акту – 4 сторінки замість 774.

Як зазначає «Центр протидії корупції», прокурори встигли оголосити обвинувачення за 10 хвилин.

Обвинувачені у справі, Насіров та його екс-підлеглий Володимир Новіков, заявили, що не розуміють, у чому їх звинувачують, та не визнають провину. Водночас, вони підтвердили готовність давати покази у суді. Обидва фігуранти справи попросили суд роз’яснити суть обвинувачення. Колишній очільник ДФС пояснив, що йому «потрібно чітко розуміти, від чого захищатись».

Однак судді відповіли, що вони мають здійснювати правосуддя, а не роз'яснювати суть обвинувачення. Наводити докази та формулювати звинувачення має прокуратура, і «більше, ніж уже зроблено, суд зробити не може».

Зазначимо, що з кінця 2017 року Насірова судили в Шевченківському районному суді Києва. Сторона захисту зажадала зачитати всі 774 сторінки обвинувального акта, а засідання проходили вкрай рідко, тому судовий розгляд так і не дійшов до кінця обвинувачення.

У жовтні 2019 року справу передали до нового Антикорупційного суду, де зачитали коротку версію обвинувального акта на кілька сторінок.

Колишній глава ДФС звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки). Разом з ним судять колишнього начальника департаменту погашення зобов'язань ДФС Володимира Новікова.

За даними слідства, у 2015-2016 роках Насіров, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам місцевих органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розтермінування податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».