Роман Насіров очолював Державну фіскальну службу до березня 2017 року

Детективи Національного антикорупційного бюро оголосили про підозру в одержанні 722 млн грн неправомірної вигоди колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову та його раднику, а також бізнесменові Олегу Бахматюку. Про це у вівторок, 18 жовтня, повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

«17 жовтня за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 722 млн грн, колишньому голові ДФС України та у пособництві в її одержанні його раднику. Також про підозру в наданні посадовцю неправомірної вигоди повідомили і власнику одного з агрохолдингів та кінцевому вигодоодержувачу низки юридичних осіб, в інтересах яких така вигода надавалася», – повідомили правоохоронці.

LIGA.net зазначає, що в повідомленнях містяться відсилання до попередніх кримінальних проваджень, в яких фігурує бізнесмен Олег Бахматюк.

Детективи встановили, що протягом 2015-2016 років голова ДФС одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

За інформацією правоохоронців, надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів та 21 млн євро) відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику одного із агрохолдингів, назву якого в повідомленнях не вказано. Саме ж одержання вигоди проходило через підприємства-нерезиденти, контроль над діяльністю яких здійснював безпосередньо Насіров, його радник та інші особи, пов’язані з ним родинними відносинами.

Кошти між вказаними юридичними особами перераховували під виглядом надання та отримання позик або постачання продукції. До протизаконної діяльності підозрювані також залучили й інші підприємства, зареєстровані за межами України.

Повідомляється, що частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо із грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих у іноземну валюту.

Дії колишнього очільника ДФС кваліфікували як одержання службовою особою хабара в особливо великому розмірі, а дії власника агрохолдингу – як надання хабара службовій особі в особливо великому розмірі. Радника Насірова підозрюють у співучасті у злочині. Наразі вирішується питання про застосування щодо підозрюваних запобіжних заходів.

Правоохоронці не називають імен фігурантів справи, але головою ДФС із 5 травня 2015 до 3 березня 2017 року був Роман Насіров. Працівники НАБУ затримали Насірова 2 березня 2017 року, після цього його відсторонили від посади. Насірова звинувачували в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки і службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки.

За даними слідства, у 2015-2016 роках Насіров, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам місцевих органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розтермінування податкового боргу компаніям, пов’язаних з тодішнім нардепом.

Щодо власника агрохолдингу Олега Бахматюка, то детективи НАБУ підозрюють його також у розкраданні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, який Національним банком Українинадав ПАТ «ВіЕйБі Банк». Бахматюк зараз живе не в Україні.