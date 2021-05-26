В рамках розслідування проти колишнього адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані федеральні прокурори Нью-Йорка вилучили повідомлення й облікові записи електронної пошти, які, ймовірно, належать колишньому генеральному прокуророві України Юрію Луценку, колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову та бізнесмену Олександру Левіну, повідомили американські агенції Bloomberg та Reuters з посиланням на матеріали справи та заяву Джозефа Бонді, адвоката колишнього соратника Джуліані Лева Парнаса.

Імена українців були відредаговані, але редагування було зроблено таким чином, що їх стало видно при копіюванні тексту і його перегляді в текстовому редакторі. Бонді стверджував, що докази були разом з матеріалами, які Федеральне бюро розслідувань вилучило 28 квітня під час рейдів на будинок і офіс Джуліані.

При цьому Bloomberg пише, що обліковий запис електронної пошти Насірова американські правоохоронці вилучили ще на початку березня минулого року, а iPhone та iPad, що належали Левіну, були вилучені в лютому та березні минулого року. Жодного з них не звинувачують у протиправних діях.

Юрій Луценко у вівторок повідомив агенції Reuters, що «в нього немає новин» і що він «не спілкувався з Джуліані ні телефоном, ні поштою».

Прокуратура вивчає, чи порушував Джуліані закони про лобіювання, коли діяв як незареєстрований іноземний агент, працюючи на Трампа.

Як зазначає «Українська правда», наприкінці квітня у квартирі та в офісі в Джуліані у центрі Нью-Йорка федеральні агенти провели обшуки через його незаконні справи в Україні.

Американських бізнесменів українського походження Лева Парнаса та Ігоря Фрумана називають людьми Джуліані. За інформацією ЗМІ, саме вони організовували спілкування колишніх генеральних прокурорів України Віктора Шокіна та Юрія Луценка з Джуліані. На цих зустрічах Луценко та Шокін передали Джуліані компромат на Джо Байдена.

Луценко дійсно зустрічався з Джуліані у Нью-Йорку. Під час цих зустрічей вони, зокрема, обмінялися думками про роль тодішньої посла США в Україні Марі Йованович, яка «зайняла деструктивну позицію в Україні». Джуліані цікавився, чи можуть проти колишнього віце-президента США Джо Байдена порушити справу в Україні. Джуліані також цікавився справою Burisma.

На початку 2020 року Палата представників Конгресу США оприлюднила листування Парнаса з низкою українських політиків і чиновників. Зокрема у цьому листуванні Юрій Луценко наполягав на відкликанні Йованович. Він нарікав Парнасу на те, що «посол відкрито закликала звільнити голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», «посол вказала на поганий підбір суддів Верховного суду».