Частина лоту - це гуртожиток, що не підлягає приватизації

Фонд державного майна України продав з аукціону єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський державний інститут проектування комунального будівництва «Львівдіпрокомунбуд». Під час торгів ціна лоту зросла у 37 разів – з 510 тис. грн до 19 млн грн.

За даними ФДМУ, «Львівдіпрокомунбуд» займався переважно коригуванням робочих проектів. За 2021-2023 роки підприємство отримало за це 120 тис. грн, тому у березні 2023 року майно підприємства внесли до переліку об’єктів приватизації.

Як зазначено в системі електронних торгів Prozorro продажі, ідеться про майно за адресами Січинського, 28 і Академіка Богомольця, 9 у Львові. За першою розташовані гаражний бокс (244,6 м2), навіс (297,5 м2), двоповерхова будівля з гаражем (334,1 м2), другий поверх якої відведений під гуртожиток. Утім, гуртожиток площею 364,1 м2 і вхід до нього не підлягають приватизації, тож переможець торгів зможе купити лише 71 частку майна зі 100. За другою адресою розташована різноманітна офісна техніка, що входить до складу лоту.

За держмайно змагались шість учасників, серед яких було ТОВ «Аурум сіті». Та найбільшу ціну запропонувала інша будівельна компанія – міжрегіональна науково-виробнича асоціація підприємств «Авіокон-проект». Компанія зголосилась купити майно «Львівдіпрокомунбуду» за 19 млн і 6 тис. грн, обійшовши на ці 6 тис. «Охоронний альянс «Сворд».

Компанія «Авіокон-проект», за даними системи YouControl, заснована 28 років тому львівськими будівельними фірмами «Будпроммонтаж» і «Променергосервіс», власниками яких є Юрій Бурак, Олександр Пальчиков і Олег Чанков. На сайті компанії написано, що її закордонними партнерами є Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ, Leoni Wiring Systems, Colombo (Geberit), Danone, Carlsberg, Coca-Cola Company, CRH (Irish Cement Group) та інші.

До слова, компанія «Авіокон-проект» розташована на вул. Січинського, 7 – неподалік від майна, що планує викупити. Наразі очікується опублікування протоколу, укладення договору та оплата лоту переможцем. Якщо ж він відмовиться, майно зможе викупити «Охоронний альянс «Сворд», власницею якого є колишня оперуповноважена фіскальної служби Мар’яна Тхір, а директором – її чоловік, теж колишній податківець, правник Любомир Тхір.