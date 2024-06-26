Основна складова лоту - адміністративно-офісні приміщення

У середу, 26 червня, Фонд держмайна провів аукціон із продажу єдиного майнового комплексу Львівського науково-дослідного і проєктного інституту «Львівбудмндіпроєкт». За понад 60 млн грн будівлю зголосилося купити ТОВ «Вест Фуд компані».

Стартова ціна лоту, що розташований на вул. Тернопільській, 10 і 24а, становила 23,6 млн грн. До складу лоту входять адміністративні і нежитлові приміщення, водонапірна вежа. Будівля інституту розташована на ділянці землі, площею 0,183 га, що перебуває в постійному користуванні проєктного інституту.

За лот змагалися ще троє учасників:

ТОВ «Зореол» підприємиці Христини Тимчук , бізнес-партнерки керівника Комітету підприємців Львівщини Тараса Хмеловського;

, бізнес-партнерки керівника Комітету підприємців Львівщини Тараса Хмеловського; ТОВ «Інвестмент Стор» бізнесмена і засновника Національної асоціації громадського харчування Ореста Степаняка ;

; ТОВ 5НТ підприємця Івана Кухарського.

ТОВ «Вест Фуд компані» запропонувало за лот лише на 100 грн більше, ніж «Зореол» і наразі вважається переможцем торгів і має оплатити покупку упродовж 20-ти днів. Якщо ж ні, то право на купівлю будівлі перейде до фірми Христини Тимчук.

За словами голови ФДМУ Віталія Коваля, переможець торгів, згідно з умовами продажу, зобов’язаний погасити борги державного інституту із зарплати та перед бюджетом і не звільняти працівників впродовж шести місяців.

Фірма «Вест Фуд компані», за даними сервісу YouControl, займається торгівлею овочами і фруктами. Вона входить до групи компаній родини Шуптар, якій належить видавничий дім «Укрпол», мережа «Техніка для бізнесу», готель Citadel Inn, частка у мережі SHOco тощо. Ключовими в компанії є Олег Шуптар та його сини Ігор і Роман.