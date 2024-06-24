Стартова ціна цієї будівлі становила 6858 грн

У п’ятницю, 21 червня, Фонд держмайна України провів аукціон з продажу двоповерхової будівлі площею 545,6 м2 в центральній частині Рівного. Ідеться про будівлю на балансі Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

В аукціоні взяли участь 35 учасників. Стартова ціна становила 6858 грн. Учасниця Оксана Іванченко запропонувала за лот 30 млн грн і стала переможницею торгів. Сплатити гроші за будівлю вона має упродовж 20 днів.

Будівля розташована в центрі міста та не використовується балансоутримувачем протягом останніх трьох років. Наявні комунікації: автономне опалення, водопостачання, каналізація, електропостачання, але вони тимчасово відключені від загальної мережі. Будівля потребує ремонту, технічний стан добрий.

Оксана Іванченко, за даними сервісу YouControl, пів року тому зареєструвалась у Києві як фізична особа підприємець. Основний вид діяльності – індивідуальна мистецька діяльність. Інші види – надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, інші індивідуальні послуги, дизайн, фото, створення відеофільмів.

У 2016-17 роках Оксана Іванченко продавала медичне обладнання медзакладам у Старобільську на Луганщині. Із Рівненщиною її пов’язує наявність земельної ділянки у Зарічанському районі області.

Якщо переможниця упродовж 20 днів не заплатить 30 млн грн, право викупу будівлі в центрі Рівного перейде до ТОВ «Клопфель Ріал Естейт», що запропонувало заплатити 29 млн грн.

Ця фірма заснована у березні 2023 року в Києві, її засновником є громадянин Німеччини Марк Клопфель, який зареєстрований в ОАЕ. Основний вид діяльності фірми – будівництво будівель. Директоркою фірми є Олена Старовой, яка також керує іншою фірмою німця – ТОВ «Український маршал». Половина прав на ТОВ «Український маршал» належать також архітектору Владиславу Голдаковському та Андрію Мокану.

Окрім того, Олена Старовой три місяці тому зареєструвала фірму із видобутку корисних копалин і декоративного каміння.