Це приміщення на площі Ринок холдинг !Фест орендує за рекордні 375 тис. грн на місяць

Аукціони з оренди державного і комунального майна у Львові щороку поповнюють бюджети різних рівнів на майже 17 млн грн. Про це свідчить статистика сайту Prozorro.Продажі, що є майданчиком для проведення таких аукціонів.

Це другий показник за надходженнями в бюджети різних рівні по Україні. На першому місці – Київ, аукціони з оренди державного і комунального майна в якому щороку приносять майже 54 млн грн. На третьому місці за надходженнями – Одеса (10,4 млн грн на рік).

Оренда державного і комунального майна через аукціони започаткована у 2020 році. Відтоді через Prozorro.Прдажі у Львові здали в оренду 1063 активи, що є на балансі державних або комунальних установ. Це четвертий показник поміж українських міст.

Найбільше активів – нерухомості, техніки, устаткування – держава та органи місцевого самоврядування здали в оренду у Києві: майже 4,1 тис. успішних торгів за 4 роки. На другому місці – Харків (майже 1,7 тис. успішних аукціонів), на третьому – Дніпро (понад 1,3 тис).

Довідково. Аукціони з оренди державного та комунального майна відбуваються в системі Prozorro.Продажі від червня 2020 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів. Prozorro.Продажі як адміністратор електронної торгової системи забезпечує неможливість втручання в перебіг торгів, рівний доступ кожного до аукціону, а також можливість в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами.