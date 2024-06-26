В «Дії» можливо виправити дані про місце проживання в кілька кліків

Міністерство цифрової трансформації запустило у сервісі державних послуг «Дія» сервіс для виправлення даних про задеклароване місце проживання в реєстрі без відвідування держустанов. Про це у середу, 26 червня, повідомила пресслужба відомства у телеграмі.

«Помітили неактуальну адресу чи неправильну дату реєстрації в цифровому паспорті? Не можете сформувати витяг про місце проживання? Актуалізуйте дані в Реєстрі територіальної громади за кілька кліків на порталі «Дія». Без поїздок до установ та паперів», – йдеться в повідомленні.

Користуватися сервісом можна, якщо:

виникла помилка при замовленні витягу про місце проживання;

ваше місце проживання неактуальне, відсутній ідентифікаційний код чи унікальний номер запису в реєстрі у витягу про місце проживання;

ви змінили прізвище;

немає місця проживання в паспорті в «Дії», хоча ви зареєстровані;

неправильна дата реєстрації в паспорті в «Дії».

«Витяг про місце проживання знадобиться при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок, працевлаштуванні та в інших життєвих ситуаціях. Тож дані в ньому мають бути завжди актуальними», – додали у пресслужбі.

Наразі актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади доступна по Україні, окрім Одеси, Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій.