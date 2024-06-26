У «Дії» відтепер можна змінити дані про задеклароване місце проживання
Міністерство цифрової трансформації запустило у сервісі державних послуг «Дія» сервіс для виправлення даних про задеклароване місце проживання в реєстрі без відвідування держустанов. Про це у середу, 26 червня, повідомила пресслужба відомства у телеграмі.
«Помітили неактуальну адресу чи неправильну дату реєстрації в цифровому паспорті? Не можете сформувати витяг про місце проживання? Актуалізуйте дані в Реєстрі територіальної громади за кілька кліків на порталі «Дія». Без поїздок до установ та паперів», – йдеться в повідомленні.
Користуватися сервісом можна, якщо:
- виникла помилка при замовленні витягу про місце проживання;
- ваше місце проживання неактуальне, відсутній ідентифікаційний код чи унікальний номер запису в реєстрі у витягу про місце проживання;
- ви змінили прізвище;
- немає місця проживання в паспорті в «Дії», хоча ви зареєстровані;
- неправильна дата реєстрації в паспорті в «Дії».
«Витяг про місце проживання знадобиться при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок, працевлаштуванні та в інших життєвих ситуаціях. Тож дані в ньому мають бути завжди актуальними», – додали у пресслужбі.
Наразі актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади доступна по Україні, окрім Одеси, Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій.