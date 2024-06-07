Кабінет міністрів України на своєму засіданні у п’ятницю, 7 червня, підтримав постанову щодо запуску електронного сервісу бронювання на порталі «Дія». Про це повідомили голова Міністерства цифрової інформації Михайло Федоров та пресслужба Мінцифри.

Як розповіли у відомстві, сьогоднішня постанова уряду дасть змогу прибрати людський фактор, пришвидшити процес від тижнів до години та зробити процедуру більш прозорою.

«Зараз, щоб забронювати співробітника, потрібно подавати заяви в паперовому вигляді, збирати підписи та тижнями чекати на результат. «Дія» це змінить. Процес буде швидким, прозорим і без людського фактора, а результат – за годину», – наголосив голова Мінцифри.

У відомстві нагадали, що для того, аби забронювати працівників їхній керівник наразі змушений подати паперовий список для бронювання до ОВА чи профільного міністерства. Після цього список передають листом на погодження спочатку до Міноборони, а опісля – надсилають на розгляд до Мінекономіки.

«Список перевіряють вручну. Керівник та працівники чекають кілька тижнів на розгляд списку», – заявили в Мінцифрі.

У міністерстві розповіли, як працюватиме бронювання на порталі «Дія»:

керівник компанії на порталі Дія подає списки військовозобов’язаних співробітників, на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом;

система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і, чи є дані в реєстрі «Оберіг»;

«Дія» надішле сповіщення керівнику про результат розгляду впродовж доби.

Якщо перевірка успішна, то така інформація про бронювання зʼявиться в застосунку «Резерв+». Також витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі Дія та роздрукувати за потреби.

Працівник отримує відстрочку від призову на військову службу на 12 місяців або на термін дії договору.

У мінцифри уточнили, що на першому етапі бронювання в «Дії» працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Далі перелік розширюватиметься, додали в Мінцифри.

Передбачається, що цифровізація бронювання через сервіс державних послуг зробить процедуру швидкою та прозорою. А також значно знизить паперову навантаженість на Мінекономіки й Міноборони.

Як повідомив Михайло Федоров, орієнтовно послугу запустять на початку липня.