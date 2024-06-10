Координаційний штаб через «Дію» надсилатиме сповіщення рідним полонених
У «Дію» приходитиме сповіщення про нову інформацію у справі полоненого, а також новина про його звільнення
Родини полонених і зниклих безвісти отримуватимуть сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у застосунку «Дія». Про це повідомив голова Міністерства цифрової інформації Михайло Федоров та пресслужба відомства у понеділок, 10 червня.
Як зазначають у пресслужбі Мінцифри, раніше інформування відбувалося через SMS. Відтак вразливістю рідних полонених та зниклих безвісти користувалися шахраї, які могли викрасти особисті дані й рахунки громадян.
«Часто цим користуються росіяни та надсилають компрометуючі повідомлення, де просять гроші в обмін на «звільнення з полону». Або спамери спекулюють на цій темі, прикріпляють лінк, а потім викрадають дані людини», – зауважив Михайло Федоров.
Щоб захистити родини від цього, усі сповіщення від Координаційного штабу з’являться у застосунку «Дія».
За словами міністра, у випадку, коли людина зникає, рідні можуть залишити заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу. У «Дію» надійдуть сповіщення з цього кабінету про те, що заяву підтвердили, до справи додали інформацію чи людину звільнили з полону.
Якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, — також буде сповіщення в Дії, зазначив Федоров.
Щоб підключити сповіщення від Координаційного штабу в «Дії», потрібно:
- подати заяву через Особистий кабінет Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими;
- бути авторизованим у застосунку «Дія»;
- мати податковий номер.
Нагадаємо, востаннє українсько-російський обмін полоненими відбувся у п’ятницю, 31 травня. У межах обміну до України повернувся 71 полонений військовослужбовець, а також чотири цивільні українки.