Раніше інформування родичів відбувалося через SMS

Родини полонених і зниклих безвісти отримуватимуть сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у застосунку «Дія». Про це повідомив голова Міністерства цифрової інформації Михайло Федоров та пресслужба відомства у понеділок, 10 червня.

Як зазначають у пресслужбі Мінцифри, раніше інформування відбувалося через SMS. Відтак вразливістю рідних полонених та зниклих безвісти користувалися шахраї, які могли викрасти особисті дані й рахунки громадян.

«Часто цим користуються росіяни та надсилають компрометуючі повідомлення, де просять гроші в обмін на «звільнення з полону». Або спамери спекулюють на цій темі, прикріпляють лінк, а потім викрадають дані людини», – зауважив Михайло Федоров.

Щоб захистити родини від цього, усі сповіщення від Координаційного штабу з’являться у застосунку «Дія».

За словами міністра, у випадку, коли людина зникає, рідні можуть залишити заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу. У «Дію» надійдуть сповіщення з цього кабінету про те, що заяву підтвердили, до справи додали інформацію чи людину звільнили з полону.

Якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, — також буде сповіщення в Дії, зазначив Федоров.

Щоб підключити сповіщення від Координаційного штабу в «Дії», потрібно:

подати заяву через Особистий кабінет Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими;

бути авторизованим у застосунку «Дія»;

мати податковий номер.

Нагадаємо, востаннє українсько-російський обмін полоненими відбувся у п’ятницю, 31 травня. У межах обміну до України повернувся 71 полонений військовослужбовець, а також чотири цивільні українки.