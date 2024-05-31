Україна повернула з російського полону ще 71 військовослужбовця
Щонайменше третина визволених з полону українців мають поранення, захворювання чи інвалідність
У п’ятницю, 31 травня, відбувся українсько-російський обмін полоненими. В межах обміну до України повернувся 71 полонений військовослужбовців, а також чотири цивільні українки, повідомили у прес-службі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Обмін відбувся вперше за чотири місяці – востаннє до України військовополонені повернулися у лютому 2024 року. Обмін 31 травня став 52-м з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.
«Сьогодні до своїх рідних повертаються 75 захисників та захисниць, а також цивільні українки. Серед визволених оборонців – 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність», – повідомили у прес-службі Координаційного штабу.
Серед врятованих військовополонених – 37 представників ЗСУ (13 військових ВМС та двоє бійців Повітряних сил), а також 21 нацгвардійця. Крім того, до України повернулися семеро прикордонників, шестеро бійців ТрО, а також четверо цивільних жінок.
За даними Координаційного штабу, серед повернених військових:
- 19 захисників острова Зміїний;
- 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС;
- 10 оборонців Маріуполя.
Українських військовослужбовців захопили в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула 3210 захисників та захисниць.