Серед повернених захисників - оборонці Маріуполя, острова Зміїний та ЧАЕС

У п’ятницю, 31 травня, відбувся українсько-російський обмін полоненими. В межах обміну до України повернувся 71 полонений військовослужбовців, а також чотири цивільні українки, повідомили у прес-службі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Обмін відбувся вперше за чотири місяці – востаннє до України військовополонені повернулися у лютому 2024 року. Обмін 31 травня став 52-м з початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

«Сьогодні до своїх рідних повертаються 75 захисників та захисниць, а також цивільні українки. Серед визволених оборонців – 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність», – повідомили у прес-службі Координаційного штабу.

Серед врятованих військовополонених – 37 представників ЗСУ (13 військових ВМС та двоє бійців Повітряних сил), а також 21 нацгвардійця. Крім того, до України повернулися семеро прикордонників, шестеро бійців ТрО, а також четверо цивільних жінок.

За даними Координаційного штабу, серед повернених військових:

19 захисників острова Зміїний;

14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС;

10 оборонців Маріуполя.

Українських військовослужбовців захопили в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула 3210 захисників та захисниць.