Всього Україна повернула 3135 захисників та захисниць

Україна повернула з російського полону 100 військовослужбовців, повідомив у четвер, 8 лютого, президент Володимир Зеленський. Раніше про обмін повідомило російське Міноборони, яке заявило, що відбувся обмін у форматі «100 на 100».

«Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент подякував команді, яка займається обмінами військовополонених, за необхідний країні результат.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україна повернула:

49 воїнів Національної гвардії України;

25 прикордонників;

26 військовослужбовців ЗСУ;

11 тероборонців.

«Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в тому числі 82 – оборонці “Азовсталі”), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20», – повідомили у прес-службі Координаційного штабу.

Як повідомило міноборони Росії, обмін військовополоненими відбувся за формулою 100 на 100. Посередником в обміні виступили Об’єднані Арабські Емірати.

Загалом із моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 захисників та захисниць. Нагадаємо, останній обмін відбувся 31 січня, коли Україна повернула з російського полону 207 військових