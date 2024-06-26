Росіяни продовжують здійснювати злочини проти мирного населення

Військові окупаційної російської армії у середу, 26 червня, атакували з безпілотника двох дітей та трьох дорослих у Херсоні. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Унаслідок скидання вибухівки з дрона 12-річна дівчинка зазнала вибухової травми та уламкових поранень голови, тулуба, ніг і рук. У її 15-річної сестри – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія.

Постраждалих у стані середньої тяжкості госпіталізували. Також до лікарні по допомогу самостійно звернулися троє дорослих, які перебували разом з дітьми.

Зауважимо, що російські окупанти регулярно обстрілюють підконтрольну Україні частину Херсона. Внаслідок чого місто зазнає чисельних цивільних та інфраструктурних втрат. Зокрема, у Херсоні внаслідок російського обстрілу 17 червня загинув чоловік. Тіло загиблого виявили у парку міста після мінометного обстрілу.

Злочини російського командування проти цивільного населення засуджує світове співтовариство. Зокрема, 25 червня палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду в Гаазі видала ордери на арешт ексміністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та начальника Генштабу ЗС Росії Валєрія Гєрасімова. Російських посадовців вважають відповідальними за злочини, скоєні на території України під час повномасштабного вторгнення Росії.