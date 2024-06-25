Шойгу та Гєрасімова підозрюють у скоєнні низки воєнних злочинів

Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду в Гаазі видала ордери на арешт ексміністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та начальника Генштабу ЗС Росії Валєрія Гєрасімова. Російських посадовців вважають відповідальними за злочини, скоєні на території України під час повномасштабного вторгнення Росії, повідомили у пресслужбі МКС у понеділок, 25 червня.

Судді МКС переконані, що є достатньо підстав вважати Сєргєя Шойгу та Валєрія Гєрасімова відповідальними за масовані ракетні удари по українській енергетиці, які відбулися з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Зазначається, що протягом цього періоду росіяни під керівництвом Шойгу та Гєрасімова здійснили велику кількість ударів по електростанціях та підстанціях по всій території України.

Крім того, суд вважає російських посадовців такими, що несуть індивідуальну відповідальність за атаки на цивільні об’єкти, заподіяння «надмірної випадкової шкоди» цивільній інфраструктурі та злочини проти людяності.

Спочатку зміст ордерів перебував під грифом «таємно», щоб захистити свідків і гарантувати розслідування, повідомили у пресслужбі МКС. Втім, через тривале порушення гуманітарного права з боку росіян та необхідність в «обізнаності громадськості про ордери для запобігання подальшому вчиненні злочинів» Палата дозволила оприлюднити імена підозрюваних та злочини, за якими на них видали ордери на арешт.

Нагадаємо, у березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Як і військове командування Росії, судді підозрюють Путіна у причетності до воєнних злочинів на території України.