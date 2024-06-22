Окупанти завдали ударів по середмістю Харкова

Удень 22 червня російська армія завдала щонайменше чотирьох ударів керованими авіабомбами по одному з районів Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Вибухи в місті пролунали приблизно о 15:15. Повітряні Сили попереджали про пуски російських авіабомб.

За словами Терехова, росіяни вдарили КАБами в район щільної житлової забудови, один з ударів прийшовся по житловому будинку.

Унаслідок влучання авіабомби частково зруйнована зовнішня стіна житлового будинку, зруйновані квартири щонайменше на трьох поверхах, передає «Суспільне».

Станом на 15:55 було відомо про 15 поранених. За попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, загинули двоє людей. За даними журналістів «Суспільного», одна з загиблих — пасажирка тролейбуса, який висаджував людей на зупинці біля місця удару.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, місця влучань у місті перевіряють екстрені служби.

О 15:58 Ігор Терехов уточнив, що кількість постраждалих зросла до 18.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео, на якому видно зруйнований внаслідок ракетної атаки будинок, а поруч уламки від російської ракети.

Він повідомив, що станом 16:44 відомо про 19 поранених і трьох загиблих в місті.

«Розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких», – написав президент.

Приблизно о 17:08 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що щонайменше 25 жителів дістали поранення. До лікарні доправили 16 людей, з них двоє — діти. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані. У місті пошкоджено магазини, будинки, зупинки громадського транспорту.

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Нагадаємо, 10 червня, російські окупанти атакували трьома керованими авіабомбами житлову забудову Харкова. Тоді внаслідок обстрілу постраждали щонайменше два будинки та гаражний кооператив, восьмеро людей отримали травми.