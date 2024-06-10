Для атаки росіяни застосували три керовані авіабомби, які влучили в різні райони міста

У понеділок, 10 червня, російські окупанти вчергове атакували Харків, застосувавши керовану авіабомбу на житлову забудову. Внаслідок влучання у місцевому гаражному кооперативі почалася пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вибухи пролунали на околицях Харкова приблизно о 17:35. Після атаки місцева влада отримала повідомлення про пожежу у житловому будинку.

Згодом мер Харкова уточнив, що росіяни атакували Харків трьома керованими авіабомбами, внаслідок чого зайнялася пожежа.

«Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених. Місця решти потраплянь обстежують фахівці», – повідомив Ігор Терехов.

Крім того, мер Харкова заявив про влучання у Київському районі міста. За його словами, там сильно пошкоджені щонайменше два приватних будинки.

«Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють усі відповідні служби», – повідомив Ігор Терехов.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок російської атаки постраждали вже шестеро людей. Наразі триває огляд місць влучань. Сьомого постраждалого дістали з-під завалів приблизно о 18:35. Ще з одним 75-річним чоловіком, якого поки що не вдалося деблокувати, рятувальники тримають зв’язок.

Нагадаємо, 31 травня окупанти обстріляли житлову п'ятиповерхівку в Харкові, внаслідок чого загинуло дев’ятеро людей, а ще 24 – постраждали. Тоді росіяни атакували місто ракетами С-300 – влучання зафіксували виключно по цивільній інфраструктурі.