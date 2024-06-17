Чоловік міг загинути від мінометного обстрілу

Російські окупанти вчергове обстріляли Херсон, внаслідок чого у місті загинув чоловік. Його тіло виявили в одному з місцевих парків, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у понеділок, 17 червня.

За словами голови ОВА, чоловік міг загинути під час мінометного обстрілу росіян. Його тіло виявили на території одного з парків.

«На жаль, є загиблий. Тіло невідомого чоловіка виявили на території одного з парків. Ймовірно він загинув під час мінометного обстрілу. Наслідки удару ще з’ясовуються», – повідомив Олександр Прокудін.

У пресслужбі Офісу Генпрокурора уточнили, що обстріл відбувся приблизно о 19:00. За фактом смерті цивільної людини правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, 15 травня місцева прокуратура повідомила, що на Херсонщині 11-річний хлопчик підірвався на російській міні. Дитину з уламковими пораненнями госпіталізували.