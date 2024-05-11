Дитину вже прооперували лікарі

У суботу, 11 травня, у селі Музиківка Херсонської області 11-річна дитина підірвалась на російській міні. Також поранення отримав 63-річний дідусь хлопчика. Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Подія трапилась у селі Музиківка близько 15:40. За даними слідства 11-річний хлопчик випасав худобу та наступив на російську міну. Дитину із численними травмами госпіталізували до лікарні.

«11-річного хлопчика госпіталізували з уламковими пораненнями ніг, грудної клітини та живота», – розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За словами лікаря, дитину прооперували та стабілізували. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує.

«Хлопчик поступив до лікарні з осколковими пораненнями малогомілкових кісток та м’яких тканин черевної порожнини, грудної клітки. На даний момент проведено операції, дитина стабілізована, але ще перебуває під наркозом. На цей час стану дитини нічого не погрожує», – розповів лікар.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін опублікував відеокоментар лікаря.

У 63-річного дідуся хлопчика лікарі діагностували уламкове поранення ніг та спини. Йому також надали необхідну медичну допомогу.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зазначимо, що станом на 9 квітня 2024 року, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, близько 156 тис. км2, що становить 26% території України, є потенційно небезпечними через російський мінний терор.