На Рівненщині на міні підірвався трактор

У п’ятницю, 5 квітня, на прикордонній смузі у Рівненській області стався вибух. Унаслідок наїзду трактора на міну постраждали троє чоловіків, їх госпіталізували до лікарні. Про це повідомили в прес-службі поліції Рівненщини.

Нещасний випадок стався близько 14:30. Під час польових робіт водій наїхав трактором на міну – унаслідок вибуху потерпілий зазнав серйозних травм, його госпіталізували до реанімації. Крім того, постраждали ще двоє чоловіків, які перебували неподалік. Вони також у лікарні, їхній стан оцінюють медики.

На місці події працюють поліцейські, вибухотехніки, рятувальники й військовослужбовці.

Після обстеження території правоохоронці приймуть рішення про правову кваліфікацію події.