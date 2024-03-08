Чоловік обробляв землю та наїхав на міну

У п’ятницю, 8 березня, у селі Широка Балка Херсонської області місцевий чоловік загинув внаслідок підриву на російській міні. Про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.

Подія трапилась близько 10:30. За даними слідства, чоловік обробляв змелю та наїхав трактором на російську міну. Внаслідок детонації боєприпасу він загинув на місці.

Прокуратура Херсонської області розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Село Широка Балка Херсонської області росіяни окупували на початку повномасштабного вторгнення. 10 листопада 2022 року ЗСУ звільнили село під час контрнаступу. У ДСНС зазначають, на територіях, де відбувались бойові дії або були окупованими, підвищена мінна небезпека.

Зазначимо, що через військову агресію Росії Україна стала однією з найзабрудненіших боєприпасами країн світу. Станом на 29 лютого 2024 року, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, потенційно замінованими внаслідок російського вторгнення залишались 156 тис. кв. км, тобто близько 25% від загальної площі держави.

Нагадаємо, у міноборони заявили про посилення гуманітарного розмінування. Зокрема, додатково сформували десять батальйонів та три роти розмінування. Фахівці визначили та ідентифікували майже 26 тисяч гектарів територій, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами.