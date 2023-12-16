Міноборони додатково сформувало десять батальйонів та три роти розмінування

Міністерство оборони України посилює роботи із гуманітарного розмінування. Зокрема, додатково сформували десять батальйонів та три роти розмінування. Про це у п’ятницю, 15 грудня, розповів заступник міністра оборони України Олександр Павлюк у колонці для видання «Укрінформ».

За словами Олександра Павлюка, у міноборони також затвердили план гуманітарного розмінування деокупованих територій на 2024 рік, в якому визначені території і послідовність робіт.

«Від початку повномасштабного вторгнення групи розмінування уповноважених підрозділів ЦОВВ вже очистили від вибухонебезпечних предметів 2 610 км2 територій, 68,4 км2 акваторій/водойм, 8 463 км автомобільних доріг, 8 694 км ліній електропередач, 3 087 км залізничних колій, 650 км трубопроводів», – розповів Олександр Павлюк.

Окрім цього, до заходів розмінування залучили 5 операторів протимінної діяльності, ще 10 проводять нетехнічне обстеження території. Разом це 216 груп та понад 1300 фахівців.

Зараз фахівці визначили та ідентифікували майже 26 тисяч гектарів територій, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами.

«Усвідомлюючи, що тільки на очищенні території повернуться люди, бізнес, робота і нормальне життя, ми пришвидшуємо якість та швидкість робіт. Додатково сформовано 10 батальйонів та 3 роти розмінування», – зазначив Олександр Павлюк.

Олександр Павлюк зауважив, що для розмінування територій Україна співпрацює з Литвою.

«Вона охоплює професійну освіту, соціальну адаптацію та повернення до активної служби ветеранів та інші важливі завдання», – додав Олександр Павлюк.

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