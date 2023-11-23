На Запоріжжі підірвався грибник

На Запоріжжі загинув 52-річний житель Нестерянки, що у «сірій» зоні. Чоловік збирав гриби у замінованій лусосмузі. Як повідомили у Нацполіції Запоріжжя у середу, 22 листопада, до торби з грибами чоловік вирішив покласти касетний елемент снаряду РСЗВ, який знайшов у траві. Елемент здетонував, а грибник – загинув.

«Свідком трагічної події став товариш загиблого. Він і покликав на допомогу правоохоронців. Через розкидані в траві касетні боєприпаси та інші ймовірні вибухонебезпечні пастки поліцейські не одразу отримали доступ до тіла загиблого», – йдеться у повідомленні.

Щоб евакуювати тіло загиблого, правоохороні звернулись до вибухотехніків. Правоохоронці закликають уникати лісів, полів, парків, узбіч доріг, зруйнованих будинків і мостів на територіях, де велись або ведуться активні бойові дії.

Якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет необхідно:

негайно повідомити поліцію чи ДСНС за номерами 102 або 101;

не підходити до предмета, не торкатися і не пересувати його, не допускати до знахідки інших людей;

припинити всі види робіт в районі виявлення вибухонебезпечного предмета;

не користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

дочекатися прибуття фахівців, вказати місце знахідки та повідомити час її виявлення.

Катергарично заборонено наближатися до вибухонебезпечного предмета, пересувати його або брати до рук. Не можна розбирати, кидати, бити по ньому. Також заборонено розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет, приносити вибухонебезпечний предмет додому.