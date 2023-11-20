Тип гранати, яка підірвалася у квартирі, наразі невідомий

На лівобережжі Києва у власній квартирі внаслідок підриву гранати загинуло двоє людей. Поранення також отримав родич одного із загиблих, повідомили у прес-службі поліції Києва у неділю, 19 листопада.

За даними правоохоронців, інцидент стався ввечері неділі у Дніпровському районі Києва. Тоді до поліції звернувся один із сусідів та повідомив про вибух.

«Попередньо поліцейські встановили, що внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік – брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі», – повідомили у прес-службі поліції.

Яка саме граната здетонувала у квартирі, наразі невідомо.

На місці вибуху продовжують працювати слідчі. У прес-службі уточнили, що після завершення перевірки події поліцейські нададуть нещасному випадку правову кваліфікацію.

Нагадаємо, 6 листопада у власному будинку на Петропавлівській Борщагівці від підриву гранати загинув Геннадій Частяков, який святкував із родиною свій день народження. Внаслідок отриманих поранень чоловік загинув, його сина, який стояв поряд, госпіталізували із тяжкими пораненнями.

Наступного дня речниця МВС Мар’яна Рева повідомила, що міністерство встановило особу чоловіка, який подарував гранати Частякову. За її словами, чоловік сам зізнався, що подарував гранати помічнику Залужного, проте попередив, що вони бойові. Водночас Мар’яна Рева зазначила, що Частяков, імовірно, не повірив чоловіку, що гранати справжні.